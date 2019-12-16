شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من الطقس على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من الطقس على الرياض والحدود الشمالية والشرقية. وأوضحت أن حالة الطقس على الرياض ستكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وتساقط البرد وسيول، حتى الثانية صباح الاثنين. كما حذرت من الضباب المصحوب بتدني في مدى الرؤية على الشمالية والشرقية حتى الثامنة صباح الاثنين.

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