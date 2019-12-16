شكرا لمتابعة خبر عن التعليم : تعليق الدراسة في الخبر لا يشمل منسوبي المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير مكتب تعليم الخبر، بدر القحطاني،على أن قرار تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس لا يشمل منسوبي المدارس.

وقال القحطاني: إنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس للطلاب والطالبات,

وأضاف : مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال الاستعداد للاختبارات.