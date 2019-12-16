شكرا لمتابعة خبر عن التعليم : تعليق الدراسة في الخبر لا يشمل منسوبي المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير مكتب تعليم الخبر، بدر القحطاني،على أن قرار تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس لا يشمل منسوبي المدارس.
وقال القحطاني: إنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس للطلاب والطالبات,
وأضاف : مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال الاستعداد للاختبارات.
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