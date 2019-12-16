شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة غدًا في الخبر ورأس تنورة وشرق وغرب الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارات تعليم في المنطقة الشرقية، عن تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، في جميع المدارس للطلاب والطالبات؛ بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.
وقالت إدارة التعليم شرق الدمام: “ بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لاستمرار هطول الأمطار وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين الموافق ١٩/ ٤/ ١٤٤١هـ في جميع المدارس للطلاب فقط، مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال أعمال الاستعداد للاختبارات النهائية ”.
كما أعلنت تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في تعليم الخبر وتعليم رأس تنورة وتعليم غرب الدمام.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة غدًا في الخبر ورأس تنورة وشرق وغرب الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.