شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات جديدة لحماية الأرواح والممتلكات في جميع المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت وزارة التعليم، إلزام المدارس بوجود نقاط تجمع آمنة للطلاب؛ يتم استخدامها في الحالات الطارئة.

وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي بهدف توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، والتي تتضمن منع دخول السيارات حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأكد الوزارة أن منع منع دخول السيارات إلى فناء المدرسة، يأتي حفاظًا على مرافق المبنى والبنية التحتية، وتجنبا للانهيارات المفاجئة والهبوط في الأرضيات والتصدعات، وفقًا لـ الوطن.