شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات جديدة لحماية الأرواح والممتلكات في جميع المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قررت وزارة التعليم، إلزام المدارس بوجود نقاط تجمع آمنة للطلاب؛ يتم استخدامها في الحالات الطارئة.
وأوضحت الوزارة، أن القرار يأتي بهدف توفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، والتي تتضمن منع دخول السيارات حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأكد الوزارة أن منع منع دخول السيارات إلى فناء المدرسة، يأتي حفاظًا على مرافق المبنى والبنية التحتية، وتجنبا للانهيارات المفاجئة والهبوط في الأرضيات والتصدعات، وفقًا لـ الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات جديدة لحماية الأرواح والممتلكات في جميع المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.