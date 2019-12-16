شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه.. استمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية تشمل ” الاحساء،الجبيل،الخبر،الدمام، القطيف، رأس تنورة “.

وحذرت الهيئة من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة وتساقط البرد قد يؤدي إلى جريان السيول.

وتوقعت الهيئة أن يستمر التنبيه حتى يوم غد الاثنين الساعة 3 صباحا.