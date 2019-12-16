شكرا لمتابعة خبر عن شرطة مكة تلقي القبض على أحد المتورطين بالعبث بالمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أنهُ وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال تعرض عدد من المركبات بالعاصمة المقدسة للتكسير والعبث .

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لهذه الاعتداءات، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها – بفضل الله تعالى – عن تحديد هوية أحد المتورطين فيها وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وتعمل الجهات الأمنية للقبض على بقية المتورطين في تلك الاعتداءات .