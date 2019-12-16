شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ردة فعل وزير المالية عندما علم بعدد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فوجئ وزير المالية محمد الجدعان، برد موظف من وزارة الإسكان بشأن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الوزارة.

وأكد الموظف، أن 300 ألف مواطن سكنوا خلال 2019، فيما أضاف الوزير: « 100 ألف مواطن أكثر سعادة، 100 ألف مواطن عندهم بيت أكثر كفاءة».

جاء ذلك خلال زيارته لجناح وزارة الإسكان بملتقى ميزانية2020 مع مجموعة من الوزراء، اليوم الأحد.