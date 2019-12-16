شكرا لمتابعة خبر عن أمطار على الرياض تستمر حتى الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض خلال الساعات القادمة ويتوقع استمرارها للغد.
وحذرت الهيئة، من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الرياض، حتى الثامنة مساء غدًا الاثنين.
وأوضحت أن حالة الطقس المذكورة على الرياض ستستمر على الشرقية أيضًا ولكن حتى الـ10 مساء غدًا الاثنين.
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