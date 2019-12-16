شكرا لمتابعة خبر عن وثيقة التأمين الإلزامي تكشف موقف من يحتال للحصول على منافع منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي، موقف تعمد أحد الأشخاص بارتكاب حوادث مرورية للحصول على منفعة من وثيقة التأمين.

وأكدت الوثيقة أنه إذا تم إثبات احتيال السائق أو المؤمن له تسقط جميع الحقوق الناشئة من الوثيقة، محذرة من الاحتيال للحصول على منفعة من الوثيقة.

وأجرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، تحديثًا على عدة مواد بالوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي، وذلك لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من أي ممارسات احتيالية.

وشمل التعديل المادة الثامنة، حيث تم إعطاء شركة التأمين الحق في مطالبة المؤمن لهم بما تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة.