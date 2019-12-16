شكرا لمتابعة خبر عن المرور تؤكد: الإشارات التحذيرية تحمي من الخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت إدارة المرور أن الإشارات التحذيرية تساهم في تنبيه وتحذير السائقين وكافة مستخدمي الطريق من أوضاع خطرة لتجنبها. وشددت المرور، على ضرورة وضع العلامات التحذيرية لتنبيه السائقين ومستخدمي الطرق؛ لأنها تحمي من العديد من الأخطار. وأضافت أنه يجب استخدام حزام الأمان أثناء القيادة؛ حيث إنه يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية.

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