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شكرا لمتابعة خبر عن تكلفة الاستقدام من الفلبين بلغ 13.900 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أصدر برنامج مُساند، اليوم الأحد، النشرة الدورية لمؤشرات قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.
وأوضحت النشرة، أن 54% من طلبات الاستقدام خلال الشهر الماضي كانت لمهنة العاملة المنزلية، ثم جاءت مهنة سائق خاص بنسبة 28%، وكذلك عامل منزلي بنسبة 16%.
وأشارت النشرة، إلى أن أكثر الجنسيات طلبًا في العمالة المنزلية كانت الجنسية الفلبينية وذلك بنسبة 23%، ثم الجنسية البنجالية بـ22%، ثم الأوغندية 11%، والهندية 10%.
وبلغت تكلفة الاستقدام من الفلبين 13.900 ريال، وسيريلانكا بمبلغ 14 ألف ريال، بينما بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من أوغندا 6998 ريالًا، و7800 ريال للاستقدام من كينيا.
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