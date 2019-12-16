شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ذبابة مطبوخة في وجبة من مطعم شهير بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوجبة مطبوخ معها ذبابة وثّقها مواطن في القنفذة. وأوضح المواطن، أن الذبابة كانت مطبوخة في وجبة اشتراها من مطعم شهير في القوز جنوب محافظة القنفذة، مطالبًا بلدية القوز بالمتابعة السريعة للمطعم.

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