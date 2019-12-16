“مدني الشرقية” يحذر من أمطار غزيرة تستمر إلى الغد: التزموا بهذه التعليمات

صرح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من مساء اليوم الأحد حتى يوم غدٍ الاثنين على محافظات المنطقة، داعيًا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول والتقيد بإرشادات السلامة.

وقال المقدم الشهراني إن الأمطار والسيول قد تشكل خطرًا يهدد حياة الإنسان وممتلكاته في حال عدم اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من جهات الاختصاص في التعامل معها، لذا فإننا ندعو جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خصوصًا في أوقات هطول الأمطار وجريان السيول وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المناطق الطينية المبللة بالماء أو المغمورة بالسيول تعد مناطق لزجة خطيرة تلتصق بشدة بالأقدام أو بإطارات السيارات ولا يستطيع الإنسان التخلص منها بسهولة..

‫وختم المقدم الشهراني بتعليمات إرشادية للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول:

* متابعة الأخبار ووسائل الإعلام الرسمية عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو وجود سيول منقولة.

* أن يكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة المهمة في حالة احتمالية وصول مياه الأمطار لداخل المنزل.

* الاحتفاظ بمواد إسعافية أولية بالمنزل.

* الحذر وعدم تجاهل التحذيرات والإرشادات.

* الحذر عند التعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء.

* البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر.

* إذا تأكد لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن.

* إذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

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* إذا تعطلت سيارتك وخشيت السيول أتركها والجأ لأقرب مكان آمن.

* ساعد الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم.

* لا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

* امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته.

* أبلغ الدفاع المدني على الرقم /998/عن أي خطر تشاهده.. وفي حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم، هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات السابقة وهي:

الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار أو التعرض لسيول منقولة.

لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها.

إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات.

الابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.

ولمزيد من الإرشادات يمكن التواصل عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الإنترنت www.998.gov.sa والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول.