خالد النمر: تدخين الشيشة يرفع ضغط الدم.. ويسبب مضاعفات مرضية مستقبلية

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، العلاقة بين تدخين الشيشة والتأثير على مرضى ضغط الدم المرتفع، مؤكدًا أن هذا النوع من التدخين يؤدي إلى مضاعفات مرضية مستقبلية. جاء ذلك، في معرض رد النمر، على سؤال «هل الشيشة تزيد في ارتفاع الضغط لمريض عنده مرض الضغط ؟». وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال النمر:« نعم…وإيقافها يساعد في التحكم بالضغط، وتقليل جرعة الدواء المطلوبة، بالإضافة إلى تقليل احتمالية المضاعفات المستقبلية».

وفي تغريدة أخرى، علق النمر، على الأسباب المؤدية إلى الشعور بنغزات الصدر المتكررة، قائلًا: من أسباب نغزات الصدر المتكررة (آلام عضلات ـ القولون العصبي ـ ارتخاء الصمام الميترالي، إلى جانب انقباض الشرايين، والقلق النفسي). يُشار إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة، تكثر الشكوى من مشاكل القلب واختلال الدورة الدموية، ويشعر بعض الأشخاص بنغزة في الصدر بشكل مفاجئ. ويعتقد المصابون بنغزات الصدر، أنهم مرضى قلب ولكن الأمر ليس كذلك؛ حيث أوضح الدكتور مرتجي نجم، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومي بمصر، أن تعرُّضَ عضلات القفص الصدري لتيار هواء مباشر بارد يتسبب في شد تلك العضلات؛ ما يتسبب في ضغطها على الأعصاب المغذية للقفص الصدري والمسؤولة عن تغذيته عصبيًّا، فتصاب بالالتهابات وتظهر أعراضها من خلال شعور المصاب بنغزة في الصدر. وأكد نجم، أن تلك الحالات ليست مرضية على الإطلاق ولا تثير القلق.