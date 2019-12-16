تعليق الدراسة غداً في بعض محافظات المنطقة الشرقية بسبب الأحوال الجوية

أعلنت عدد من مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية عن تعليق الدراسة غداً الإثنين بسبب الأحوال الجوية. وذكرت مصادر أنه سيتم تعليق الدراسة غداً في مدارس الخبر ورأس تنورة وشرق وغرب الدمام والظهران.
يأتي ذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، لا سيما بعد صدور تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول هطول أمطار رعدية ومتوسطة على محافظات الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة حتى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين. وكانت إدارة تعليم المنطقة الشرقية فوّضت قائدي وقائدات المدارس بتعليق الدراسة من عدمه، وذلك من جراء الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
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