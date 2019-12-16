تنبيهان متقدمان للرياض والشرقية: أمطار غزيرة وسيول وبَرَد وشبه انعدام للرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن متقدمَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَيْ الرياض والشرقية.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد، وسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الاثنين. وذكرت “الأرصاد” في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط بَرَد، وسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ23.05 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ03.00 من فجر الاثنين.
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