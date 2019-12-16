اختفاء ثلاثيني في جدة منذ 4 أشهر.. وعائلته تكثف جهودها للبحث عنه

تكثف عائلة ثلاثيني مفقود في جدة منذ 4 أشهر جهودها للبحث عنه، في محاولة للعثور على خيط يقودهم إلى فقيدهم. وعبرت عائلة المفقود الذي يدعى محمّد عن أسفها، لعدم تمكن الشرطة من العثور على نجلهم، رغم مرور أشهر على اختفائه. وقال شقيقه وفقًا لـ«عاجل»، إن أخاه يبلغ من العمر 35 عامًا وهو إنسان طبيعي لا يعاني أي مشكلات، مشيرًا إلى أنه كان يسافر من جدة إلى المدينة باستمرار ويخبرهم بمكانه، إلا أن هذه المرة اختفى ولا أثر له.

وتابع: إن الأسرة متأكدة بأن شقيقه غير المتزوج، داخل الأراضي السعودية؛ لأن جواز سفره المنتهي بحوزتهم. وأوضح أن الشاب الثلاثيني كان يغيب دومًا عن المنزل أسبوعًا أو أسبوعين مع الحفاظ على جواله مفتوحًا، إلا أن طول فترة غيابه التي امتدت لأربعة أشهر وإغلاق هاتفه، جعلهم في حالة من القلق؛ لعدم معرفتهم مصيره. وأكد أن الأسرة حينما أبلغت الشرطة، طلبوا منا البحث عنه في المستشفيات والمصحات والسجون، إلا أن جهودنا باءت بالفشل ولم نستطع العثور عليه.