أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الاثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق الشرقية والرياض والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم وتبوك وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن هناك توقعات بتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل جازان أعلى درجات الحرارة بـ32 درجة، فيما تكون أدناها من نصيب طريف بـ30 درجة.