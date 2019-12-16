إزالة حظائر مواش مخالفة في بحرة

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة، رائد ناصر الشريف، أن الإزالة جاءت في إطار حرص البلدية على المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي، مؤكدا أن الفرق الرقابية تعمل على إزالة جميع الحظائر المخالفة، الموجودة داخل النطاق العمراني والتجمعات السكنية، ومكافحة الظواهر السلبية.
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