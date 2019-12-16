التعليم تمنع منسوبيها من الورش والاجتماعات وقت الدوام

موافقة رسمية
وفقا لما اطلعت عليه «دوت الخليج» وجه وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل بإيقاف العمل في أي لجنة تمت الموافقة عليها مسبقا، وعدم مشاركة كافة منسوبي الوزارة في أعمال للجان والاجتماعات أو الورش خارج الوزارة، إلا بموافقة رسمية، مما اضطر بعض منسوبي الوزارة إلى حضور الورش واللقاءات بإجازات خاصة من رصيدهم.
خطابات داخلية
وجهت مديرة عام الإشراف التربوي نهاية الخنين، خطابا داخليا إلى وكيل الوزارة للتعليم العام بعد منعه منسوبي الوزارة من المشاركات في اللجان والاجتماعات خارج الوزارة، مرفقة له طلب الموافقة من عدمه على أسماء منسوبي الوزارة من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات لحضور بعض الفعاليات.
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