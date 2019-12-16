5.7 ملايين قيمة خدمات مدفوعة لهيئة المساحة الجيولوجية

قُـدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إجمالـي إيـراداتها من الأعمـال والخدمـات والمنتجـات المقدمـة للغيـر بمقابـل مالـي خلال العام 2018 بأكثـر مـن 5.7 ملايين ريال، حيث تم تنفيذ 434 عملية بيعية عن طريق إدارة تطوير الأعمال في الهيئة خلال العام الميلادي المنصرم.

قواعد معلومات

ذكرت الهيئة في سياق تقرير حديث، أن إيـرادات المشـاريع والدراسـات شكلت 62 % مـن إجمالـي الإيـرادات، تليهـا مراجعـة واعتمـاد تقاريـر الدراسـات الجيولوجيـة والهيدرولوجيـة التي شكلت ما نسبته 32 %. ولفت التقرير إلى تبنيها مبـادرة لإنشـاء شـركة للاستشـارات والخدمـات الجيولوجيـة تابعـة للهيئة، تهدف المبادرة إلى تزويــد المجتمــع والعامليـن في قطاعي الصناعــة والتعدين بجميع المعلومات المتعلقة بعلوم الأرض من خلال توفير قواعد معلومات جيولوجية وبيانات شاملة مما يدعم ويحفز الشركات المحلية والعالمية فــي الاسـتثمار بقطاع التعدين والمعادن مـن خـلال تقديـم خدمـات متنوعـة (استشـارات فنية، جيوتقنية، تعدينية، لوجسـتية)، عـن طريق عقـد ورش عمـل ونـدوات اسـتثمارية بالتعـاون مـع وزارة الطاقـة والصناعــة والثروة المعدنية، كما أكدت الهيئة أن المبادرة سوف تسهم فـي دعـم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير واستحداث فرص وظيفية للشباب السعودي.

قطاع التعدين

أشار التقرير إلى تبني الهيئة مبادرة لتأسيس شركة لخدمات قطاع التعدين، حيث أنهت إنشاء الشركة لخدمات قطاع التعدين خلال العام 2018، وإعداد نموذج أعمال أولي للشركة، مضيفة أن إنشـاء شـركة لخدمـات التعديـن تحـت إشـراف هيئـــة المساحــة الجيولوجيــــة السـعودية تهدف إلى تقديـم الخدمـات المحوريـة اللازمـة لتطويـر قطـاع التعديـن فـي المملكـة.

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مصادر إيرادات هيئة المساحة

دراسات ومشاريع 62 %

مراجعة واعتماد 32 %

التقارير الأخرى 6 %