وزير الخارجية يبحث العلاقات مع جنوب إفريقيا

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، مستشاري رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

كما استقبل وزير الخارجية، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. وأعرب الأمير فيصل بن فرحان، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.