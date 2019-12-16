وزير الخارجية يبحث العلاقات مع جنوب إفريقيا

كما استقبل وزير الخارجية، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة. وأعرب الأمير فيصل بن فرحان، عن تقديره للجهود التي بذلها السفير في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
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