الرياض والمنامة رؤى مشتركة ووحدة مصير

العلاقات الاقتصادية
2017
السعودية تحتل المراكز الأولى في إجمالي حجم الصادرات بين الدول المصدرة للبحرين
21,99
مليون ريال قيمة الصادرات
5.229
ملايين ريال قيمة واردات المملكة من البحرين بـ1 %
27.223
مليون ريال قيمة التبادل التجاري بين المملكتين
16.764
مليون ريال قيمة الميزان التجاري
أهم السلع
منتجات معدنية
ألبان وبيض
منتجات حيوانية
لدائن ومصنوعاتها
مصنوعات حديدية
2018
استأثرت البحرين
بـ2 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة
بلغت قيمة الصادرات
595,27
مليون ريال
6,099
ملايين ريال قيمة الواردات من البحرين
27,595
مليون ريال قيمة الصادرات للبحرين
من المشاريع المشتركة
مشروع خط السكك الحديدية الخليجية «القطار الخليجي» بين السعودية والبحرين
جسر الملك حمد
منظمات وشراكات
جامعة الدول العربية
منظمة التعاون الإسلامي
الأمم المتحدة
تحالف دعم الشرعية في اليمن
التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»
التحالف العسكري الإسلامي
ملفات مشتركة
التعاون الأمني والعسكري
التعاون الثقافي والإعلامي
الاتحاد الجمركي المشترك
التعاون الاقتصادي
التعاون في المجالات السياسية المشتركة
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