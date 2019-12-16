تمتد العلاقات التاريخية بين السعودية والبحرين إلى أكثر من 200 عام، وتتنوع هذه العلاقات وتتشعب لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما تتسم هذه العلاقات بالتواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وكذلك التطوير المستمر على كل المستويات، انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع الرياض والمنامة تجاه مختلف القضايا، وروابط الأخوة ووحدة المصير والهدف المشترك، فضلا عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية. العلاقات الاقتصادية 2017 السعودية تحتل المراكز الأولى في إجمالي حجم الصادرات بين الدول المصدرة للبحرين 21,99 مليون ريال قيمة الصادرات 5.229 ملايين ريال قيمة واردات المملكة من البحرين بـ1 % 27.223 مليون ريال قيمة التبادل التجاري بين المملكتين 16.764 مليون ريال قيمة الميزان التجاري أهم السلع منتجات معدنية ألبان وبيض منتجات حيوانية لدائن ومصنوعاتها مصنوعات حديدية 2018 استأثرت البحرين بـ2 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة بلغت قيمة الصادرات 595,27 Advertisements مليون ريال 6,099 ملايين ريال قيمة الواردات من البحرين 27,595 مليون ريال قيمة الصادرات للبحرين من المشاريع المشتركة مشروع خط السكك الحديدية الخليجية «القطار الخليجي» بين السعودية والبحرين جسر الملك حمد منظمات وشراكات مجلس التعاون الخليجي جامعة الدول العربية منظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة تحالف دعم الشرعية في اليمن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» التحالف العسكري الإسلامي ملفات مشتركة التعاون الأمني والعسكري التعاون الثقافي والإعلامي الاتحاد الجمركي المشترك التعاون الاقتصادي التعاون في المجالات السياسية المشتركة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض والمنامة رؤى مشتركة ووحدة مصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.