أمير الباحة يكرم أخصائية أنقذت حياة إنسان في حادث

كرم أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بمكتبه الأخصائية أمجاد الزهراني، لقيامها بإنقاذ رجل في حادث سير خارج وقت الدوام الرسمي، جاء ذلك خلال استقباله لأمجاد الزهراني ووالدها بمكتبه، متمنيا لها التوفيق، ومثمنا هذا العمل البطولي الذي قامت به وإنقاذ الرجل، مما يعد مفخرة وإنجازا عظيما. مؤكدا أن مثل هذه الإنجازات هي بفضل الله أولا ثم بما توليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام ورعاية ودعم للارتقاء بشباب وشابات هذا دوت الخليج لخدمة المواطنين. من جهتها، أعربت أمجاد الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على استقباله وتكريمه لها، واعدة ببذل كل الجهود خدمة للدين والوطن.



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