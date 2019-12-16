أمانة عسير توقع 8 عقود استثمارية مع موبايلي

وقعت أمانة منطقة عسير 8 عقود استثمارية مع شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وذلك ضمن إطار سعي الأمانة إلى توفير فرص استثمارية في المنطقة. من جهته، أوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن هذه العقود تأتي في إطار سعي الأمانة إلى تنويع استثماراتها في المنطقة، مشيرا إلى أن إدارة الاستثمار قدمت العديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في تنمية المواقع، حيث تقوم الأمانة باستثمارها وفتح المجال أمام الشركات الوطنية للدخول إلى هذه الاستثمارات بما يعزز من العوائد الاقتصادية وإتاحة الفرص للمستثمرين. مؤكدا على أن منصة فرص الاستثمارية تضم أكثر من 900 فرصة استثمارية في منطقة عسير، لافتا إلى أن الأمانة لا تدخر جهدا لتوليد الفرص وتوفير العديد من المواقع الاستثمارية التي يمكن أن يؤدي استثمارها إلى نهضة تنموية في المنطقة، لتكون داعما اقتصاديا لتعزيز الاكتفاء الذاتي. واختتم الحميدي «انطلاقا من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الأمانة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص، فقد وضعت أطرا مناسبة لتحفيز الاستثمار في مجالات وأنشطة متعددة، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، للتغلب على العوائق التي تواجهها التنمية عموما». من جانب آخر، أزالت بلدية مدينة سلطان نحو 800 ملصق إعلاني مخالف خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهودها الميدانية اليومية في حملة معالجة التشوه البصري. وبينت بلدية سلطان أنها تواصل أعمالها بشكل يومي في حملة معالجة التشوه البصري، ونظافة الشوارع العامة، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة، مشيرة إلى استمرارية جهود البلدية في أعمال النظافة العامة اليومية للأحياء وللحدائق العامة، والمتنزهات الطبيعية وتسوية الحفر على الطرق وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام.



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