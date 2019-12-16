استكمال الدائري الثاني والثالث بمكة المكرمة

تعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال مشروعي الطريق الدائري الثاني والثالث في مكة المكرمة، ضمن مشروع إعمار مكة المكرمة، وفق توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ودعم ومتابعة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

3 تقاطعات

أنهت الهيئة 3 من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني «الضلع الغربي»، في مرحلتها الأولى وهي تقاطعات «الكعكية - جرهم - الطندباوي»، وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، والانتهاء من العمل وجارٍ إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع، إذ بلغت مدة المشروع 15 شهرا. أما المرحلة الثانية، تتمثل في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل من بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني، مرورا بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور، وصولا إلى شارع حسين عرب، وذلك بتنفيذ 5 جسور خرسانية، وقد تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، وجارٍ حاليا حفر وصب بعض قواعد الجسور، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة ونزع الملكيات، لفتح كل مواقع العمل، ومدة المشروع 24 شهرا.

الدائري الثالث

فيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث، فقد تم تنفيذ جزء من الطريق ويبدأ من تقاطع الخنساء، وصولا إلى تقاطع شارع الجزائر بطول 2,5 كلم، ويشمل العمل تنفيذ 4 جسور خرسانية، وجارٍ العمل حالياً على تنفيذها، وتبلغ مدة المشروع 24 شهرا، وتنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث يبدأ من تقاطع شارع الجزائر وصولا إلى الربط مع تقاطع التنعيم بطول 3,5 كلم، ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بكمية 4 ملايين متر مكعب، وجارٍ العمل حالياً من المقاول، ومدة المشروع 24 شهرا.

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في المقابل، فقد تم تنفيذ الطريق من تقاطع المسخوطة إلى تقاطع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة العزيزية، ويشمل العمل تنفيذ 4 جسور خرسانية وقطع صخري بكمية 7 ملايين متر مكعب، وقد تم تسليم الموقع للمقاول أواخر العام الماضي، وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، وبدأ العمل بحفريات قواعد الجسور وأعمال القطع الصخري، ومدة المشروع 24 شهرا.

جدول زمني

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة جلال كعكي، أن الهيئة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشاريع الطرق الدائرية في مكة المكرمة، لا سيما أنها تسهم في انسيابية الحركة المرورية، خصوصا في موسمي الحج والعمرة.