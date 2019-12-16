نوافذ مكشوفة تهدد حياة 600 طالب بمدرسة في المزاحمية

حذر عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة خالد بن سعيد الابتدائية بمحافظة المزاحمية التابعة لمكتب التعليم بجنوب الرياض، من نوافذ المدرسة التي تشكل خطورة بالغة على حياة أبنائهم.

خطورة النوافذ

قال عدد من أولياء الأمور لـ«دوت الخليج»: «تعودنا أن نتجاهل كثيرا من الأمور حتى تقع الكارثة وحينها يقوم المسؤولون بوضع لجان وتفتيش وغيرها، ولكن ماذا نستفيد من هذه اللجان بعد أن تقع الفأس في الرأس»؟ وأضافوا «هذه النوافذ تهددها حياة أبنائهم، خاصة أنها ليست على الطراز الآمن في نصف ثابت ونصف متحرك».

وطالب أولياء الأمور إدارة المدرسة بالوقوف على نوافذ المدرسة، والتي قد يسقط الطلاب منها في أي لحظة، مضيفين أن منظر النوافذ خطير وتجب صيانتها.

طلب الصيانة

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أوضح لـ«دوت الخليج» مصدر مسؤول -فضل عدم ذكر اسمه- بالمدرسة أن النوافذ تحتاج إلى تغيير كامل، بحيث نصف ثابت ونصف متحرك، وتشكل خطرا على الطلاب، فهي بهذا الوضع القائم مفتوحة بالكامل، مضيفا أن الدرابزين الذي يطل على ساحة المدرسة يحتاج إلى رفع 1.80 على أقل تقدير. وأشار المصدر إلى أنه تم رفع خطاب رقم 62 بتاريخ 13/ 2/ 1437 وتم رفع خطاب رقم 425 بتاريخ 27/ 2/ 1439، بالإضافة إلى أنه تم أيضا رفع خطاب رقم 625 بتاريخ 24/ 3/ 1441 إلى مكتب التعليم بجنوب الرياض تضمنت الخطابات طلب تغيير وصيانة النوافذ، حيث إنها حاليا تشكل خطرا على أكثر من 600 طالب، وينصح بتبديلها إلى نصف ثابت ونصف متحرك.

طلب

أكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة المزاحمية المقدم زيد التميمي، أنه طلب من مدير السلامة بالبحث عن الموضوع والرفع له عن المشكلة التي تتطلب تدخل الدفاع المدني، لأنه يوجد فقرة مهمة في إدارة السلامة في حالة تدخل الدفاع المدني في عملية الإنقاذ إذا وقعت مشكلة، لا قدر الله وهي عدم وجود عوائق في نوافذ المدارس تعيق عملية الإنقاذ. مشيرا إلى أنه سينظر بالموضوع بطلب وضع نوافذ لا تعيق عملية الإنقاذ بناء على الفقرة، ولا تعيق عملية الإنقاذ وتكون بشكل نصف ثابت ونصف متحرك، يسمح بدخول الهواء والدخان وأشعة الشمس وسهولة كسرها إذا تطلب الأمر كما جرت عليه العادة في المدارس الأخرى، مؤكدا أن إدارة الدفاع المدني ستعمل مع إدارة المدرسة للحفاظ على سلامة الطلاب.