2227 معلما ومعلمة يحسنون نواتج التعلم بالدواسر

تماشيا مع توجهات وزارة التعليم والتي تؤكد على تحسين نواتج التعلم، عقدت إدارة تعليم وادي الدواسر 297 ورشة عمل في 199 مدرسة من مدارس البنين والبنات في وادي الدواسر والسليل.

دراسة نتائج

شارك في الإعداد والإشراف على تنفيذ الورش 91 مشرفا ومشرفة، و2227 معلما ومعلمة، وشارك 199 قائدا وقائدة مدرسة إضافة إلى 114 مرشدا ومرشدة. وركزت الورش المنفذة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على دراسة نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية ووضع الخطط المناسبة لرفع مستوى التحصيل الدراسي والتواصل الفعّال مع المجتمع وكذلك تأكيد التواصل مع أولياء الأمور للتعرف أكثر على لائحة تقويم الطالب الجديدة.

أولوية الإدارة

يذكر أن نواتج التعلم تعرف بأنها: كل ما هو متوقع من المتعلم معرفته وفهمه والقدرة على أدائه بعد الانتهاء من موقف تعليمي بشكل دقيق ومحدد، وواقعي وقابل للقياس ويمكن تحقيقه، ولذلك فقد حرصت الإدارة على وضعها من أولوياتها ووضعت لها الخطط المناسبة والبرامج والمشاريع المحققة لها.

أهميتها للمعلم

من جهته أوضح مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد خضران العُمري أن لنواتج التعلم أهمية للمعلم، وصياغة نواتج تعلم محددة ودقيقة تعينه على إنجاز مهام عديدة منها: تنظيم أعماله بما ييسر اكتساب طلابه لنواتج التعلم المقصودة بعيدا عن العشوائية، وكذلك تساعد في التركيز على الأولويات المهمة بما يتناسب واحتياجات الطلاب.

أهميتها للطالب

أضاف العُمري أن نواتج التعلم تساعد الطالب على تحقيق تعلم أفضل، كذلك تعمل على زيادة معدل الأداء والمستويات العليا للتفكير، وزيادة فرص النجاح لاكتساب نواتج التعلم المنشودة.

Advertisements

حراك تعليم الدواسر لتحسين نواتج التعلم

297 ورشة عمل

199 مدرسة (بنين، بنات)

91 مشرفا ومشرفة

2227 معلما ومعلمة

199 قائدا وقائدة

114 مرشدا ومرشدة