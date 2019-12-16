العدل تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات

أعلنت وزارة العدل عن إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة «إقراراتي» في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز» https://najiz.moj.gov.sa/.

خدمة إقراراتي

قالت الوزارة «إن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه». وأوضحت أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل، الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، تسلم مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي. وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة إقراراتي في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة ناجز.

التحول الرقمي

تأتي الخدمة ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاحت مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».

خدمة الاستعلام الإلكتروني تشمل

إقرارات التنازل

الكفالة

تغيير الاسم

التنازل عن الجنسية

إقرار بالدين

تسلم مبلغ مالي

قسمة تركة بالتراضي

أبرز الخدمات الإلكترونية

الاستعلام عن موعد قضية

طلب التنفيذ الإلكتروني

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صحيفة الدعوى الإلكترونية

طلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ

نشر بيانات التنفيذ

الاستعلام عن مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين

الطلبات على القضايا

خدمات القضاء التجاري

إصدار الوكالات الإلكترونية

إثبات شهادة

تعديل حد صك

الاستعلام عن الحالة الاجتماعية للمرأة

إقراراتي

الاستعلام عن عقود الزواج

تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية

الاستعلام عن مأذوني الأنكحة

الاستعلام عن المحامين الممارسين