اتفاقية بين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ووكالة الصحة السويدية

وقّع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها اتفاقية تعاون مع وكالة الصحة العامة السويدية، رغبة في تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، وذلك ضمن إطار التعاون الذي تم إعداده عام 1441. ونيابة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقّع الاتفاقية المدير العام التنفيذي عبدالله القويزاني، والمدير العام التنفيذي لوكالة الصحة العامة السويدية يوهان كارلسون. ووافق الطرفان خلال هذه الاتفاقية على تعزيز وتطوير مبادرات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك، وتم تحديد مجالات العمل، وتضمنت القوى العاملة والتطوير التنظيمي والإستراتيجية المؤسسية وتخطيط الأعمال والمختبرات المتخصصة في علم الأحياء الدقيقة، واقتصادات الصحة وتحليلاتها والوقاية من الأمراض غير المعدية، وتعزيز أساليب الحياة الصحية، ومراقبة الأمراض المعدية وغير المعدية وتحسين الصحة. وحول هذه الاتفاقية ذكر القويزاني أنها تستمر 5 سنوات تتم مراجعتها وتجديدها باتفاق من الطرفين، حسب المتغيرات، بما يخدم المصلحة العامة. وقال «هذه الاتفاقيات تعزز دور المركز في خلق ممارسات صحية جديدة، وتطوير الأداء الصحي العام، والاستفادة من منظمات عريقة كوكالة الصحة العامة السويدية، كما يؤكد حرصنا على نقل أفضل الممارسات إلى قطاع الصحة العامة محليا وتبادل الخبرات».



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