مطالبات بالتدريب الميداني لطلاب الثانوية من ذوي الإعاقة

اعتمد برنامج التربية الخاصة بثانوية أبي ذر ببريدة تشكيل مجلس للآباء وذلك خلال اللقاء التشاوري الذي أقيم بالمدرسة، وذلك في ظل توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ وتأسيس مجالس لأولياء الأمور لذوي الإعاقة، وطالب المجلس إيصال صوته من خلال قنوات التواصل بإعادة التدريب الميداني الذي تم إلغاؤه مؤخرا في الثانوية وتكثيف الأعمال المهنية التي تناسب قدراتهم، وتسأل المجلس عن مصير أبنائهم بعد التخرج من المرحلة الثانوية، مشيرين إلى أن هناك انتكاسة كبيرة لمستواهم الاجتماعي والتكيفي بسبب الفراغ، مما جعل بعض أولياء الأمور يطالبون بعدم تخرج أبنائهم من المدرسة، التي كان لها الدور الكبير في اندماجهم بالبيئة المحيطة طيلة سنوات الدراسة خلال مراحلها الثلاث.

سلوكيات

قال المجلس إن «الجهات المعنية عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد الحلول واحتواء هذه الفئة»، وأضاف أن برامج الدمج منحتهم الكثير مما كان له الأثر الإيجابي على سلوكيات الأبناء داخل الأسرة وخارجها والتفاعل مع البيئة المحيطة والاعتماد على النفس والتكيف والاندماج الاجتماعي. وتساءل المجلس عن الدور المغيب لـ #هيئة_رعاية_الأشخاص_ذوي_الإعاقة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين. وشكر المجلس إدارة المدرسة وطاقم البرنامج على هذه الخطوة.

برامج التربية

أثنى قائد المدرسة سعيد سليمان السعيد على الخطوة الإيجابية بتشكيل هذا المجلس الذي يعد الأول من نوعه على مستوى برامج التربية الخاصة بالمملكة. وقال «من أهداف اللقاء الاستماع لمطالب أولياء الأمور ومقترحاتهم ومعرفة الصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى اطلاعهم على مستوى أبنائهم و قدراتهم المعرفية والمهنية والاجتماعية ومعرفة مدى رضى الآباء عن الخبرات التي اكتسبها الطالب من برامج الدمج والبيئة المحيطة».