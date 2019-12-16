السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية يتفقد عدداً من مشروعات المياه بجازان



جيزان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي اليوم عدداً من المواقع التابعة للوزارة بمنطقة جازان.

واطلع في مستهل الجولة على سير العمل بمحطة تنقية المياه على سد وادي بيش ومشروع توسعة المحطة الجاري تنفيذه ومشروع استكمال توسعة محطة تنقية سد وادي بيش ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر عن المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية ١٥٠،٠٠٠ متر مكعب باليوم وتبلغ تكلفة المشروعين ١٣١ مليون ريال .

ووقف الموكلي خلال الجولة على مشروع تنفيذ مأخذ المياه الخام على السد، حيث استمع والحضور لشرح مفصل من مدير عام خدمات المياه بجازان عن المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 56.9 مليون ريال، ويحتوي على جسر خرساني بطول 31.5 مترًا طوليًا و7 مضخات، ووصلت نسبة الإنجاز 4 %، ويهدف المشروع إلى تغذية محطة المياه على سد وادي جازان .

واطلع الرئيس التنفيذ لشركة المياة الوطنية على منجزات مشروع محطة تنقية المياه على السد، التي تبلغ تكلفته نحو 99.6 مليون ريال، واكتمل العمل فيه بنسبة تجاوزت الـ ٩٥ %، ويحتوي على محطة بسعة 92,000 مترمكعب يومياً، إلى جانب مشروع الخط الناقل للمياه لمحافظة العارضة والمراكز والقرى التابعة لها الذي يهدف إلى تغذية محافظة العارضة وإسكان النازحين وقوة جازان والمدينة الصناعية بالمياه الصالحة للشرب.

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