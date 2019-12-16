السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص إثر عاصفة في جنوب غربي فرنسا



بوردو 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر العاصفة التي ضربت جنوب غرب فرنسا منذ الجمعة إلى ثلاثة قتلى.

وأجلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.

وكانت الأحوال الجوية قد تسببت وفق حصيلة أولية بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين جراء سقوط الأشجار والانزلاقات الوحلية.

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