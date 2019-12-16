السعودية اليوم / أمطار على محافظة حقل والمراكز التابعة لها



تبوك 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة حقل ومراكزها ، شملت مركز علوا القصير وضواحيه الشرف ووادي صعاد ووادي النقوي ووادي العجيب ووادي السرو والوادي الأسمر.

وعلى مركز ابوالحنشان وضواحيه تثينير والوادي الأسمر ووادي مبرك وردة ارشيد سالت على إثرها بعض الشعاب ، وعلى مركز علقان وضواحيه الطويلات والهضيبات البيض والصدارة والظهر ومحطة البادية.

كما هطلت أمطار على مركز الوادي الجديد وضواحيه وادي الجديد وعلو العناب ووادي الشريح ووادي دير والثميمية والهوارة وجبال الظريف.

جعلها الله امطار خير وبركه، وعم بنفعها ارجاء البلاد.

// انتهى //

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.