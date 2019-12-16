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شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي

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2019-12-16

شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي

منها ألا يكون موظفًا حكوميًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي.

وقالت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها بموقع تويتر: إن شروط إصدار تراخيص تحصيل الديون للسعودي هي: (شهادة تعليمية ثانوي أو أعلى-  ألا يكون موظفًا حكوميًّا-  ألا يقل العمر عن 18 سنة-  توقيع إقرار تحصيل الديون-  الهوية الوطنية).

وفي سياق آخر، أشارت التجارة إلى أن شروط إصدار ترخيص الخدمات العامة هي:

1- ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف ريال باسم وزارة التجارة والاستثمار.

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2- آخر شهادة دراسية.

3- صورة شمسية 2*3.

4- أن يكون غير موظف حكومي.

5- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة.

6- صورة من الهوية الوطنية.

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