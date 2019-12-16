تعليق الدراسة في #الخبر لا يشمل منسوبي المدارس

2019-12-16

متابعات الخليج 365 - الخبر

أكد مدير مكتب تعليم الخبر، بدر القحطاني، أن قرار تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس لا يشمل منسوبي المدارس.

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وقال القحطاني: إنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع المدارس للطلاب والطالبات، مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال الاستعداد للاختبارات.

ونبهت الأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على الشرقية، وتحديدًا، الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساء يوم غد الاثنين.

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