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ضباب على #الشمالية و #الشرقية حتى الصباح
يتسبب في تدني مدى الرؤية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب على منطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن ضباب يتسبب في تدني مدى الرؤية على العويقلية وطريف وعرعر حتى الثامنة صباح يوم غد الاثنين.
كما تشهد الخفجي وحفر الباطن في الشرقية نفس الحالة حتى الثامنة.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم وتبوك وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها.
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