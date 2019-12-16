، شاهد.. تحية متبادلة بين ولي العهد وبطل العالم للملاكمة ،

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نشر المصور بندر الجلعود مقطع فيديو قصيرًا لتحية متبادلة بين سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنثوني جوشوا بعد فوزه بنزال الدرعية التاريخي الذي أقيم قبل نحو أسبوع.
ويظهر في المقطع القصير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وهو يلفت انتباه أنثوني جوشوا إلى تشريف الأمير محمد بن سلمان للنزال، ووجوده في المقصورة العلوية. وعلى الفور وجَّه البطل البريطاني التحية لولي العهد؛ ليرد الأمير الشاب التحية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد حضر منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.
وانتهى النزال بتتويج الملاكم البريطاني بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب منافسه المكسيكي بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12جولة شيقة ومثيرة. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنثوني جوشوا نزال الدرعية التاريخي
شاهد.. تحية متبادلة بين ولي العهد وبطل العالم للملاكمةياسر نجدي الخليج 365 2019-12-16
نشر المصور بندر الجلعود مقطع فيديو قصيرًا لتحية متبادلة بين سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنثوني جوشوا بعد فوزه بنزال الدرعية التاريخي الذي أقيم قبل نحو أسبوع.
ويظهر في المقطع القصير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وهو يلفت انتباه أنثوني جوشوا إلى تشريف الأمير محمد بن سلمان للنزال، ووجوده في المقصورة العلوية. وعلى الفور وجَّه البطل البريطاني التحية لولي العهد؛ ليرد الأمير الشاب التحية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد حضر منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.
وانتهى النزال بتتويج الملاكم البريطاني بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب منافسه المكسيكي بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12جولة شيقة ومثيرة.
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:05 AM
أثناء نزال الدرعية التاريخي
نشر المصور بندر الجلعود مقطع فيديو قصيرًا لتحية متبادلة بين سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنثوني جوشوا بعد فوزه بنزال الدرعية التاريخي الذي أقيم قبل نحو أسبوع.
ويظهر في المقطع القصير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وهو يلفت انتباه أنثوني جوشوا إلى تشريف الأمير محمد بن سلمان للنزال، ووجوده في المقصورة العلوية. وعلى الفور وجَّه البطل البريطاني التحية لولي العهد؛ ليرد الأمير الشاب التحية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد حضر منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.
وانتهى النزال بتتويج الملاكم البريطاني بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب منافسه المكسيكي بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12جولة شيقة ومثيرة.
، شاهد.. تحية متبادلة بين ولي العهد وبطل العالم للملاكمة ،
المصدر : الخليج 365
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