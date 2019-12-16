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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل عددٌ من الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
أمير الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-15
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل عددٌ من الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
11:56 PM
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها:
شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل عددٌ من الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، أمير الرياض يشرف حفل سفارة البحرين لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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