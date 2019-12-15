السعودية | وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم، معالي وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والتماسك الاجتماعي بجمهورية بوركينا فاسو سيمون سوادوغو والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية بوركينا فاسو ، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية بوركينا فاسو بموسم حج 1441هـ.

عقب ذلك وقع معالي وزير الحج والعمرة، مع وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، والتي على ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من بوركينا فاسو وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه أعرب معالي وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية عن سعادته بلقاء وفد شؤون الحج بجمهورية بوركينا فاسو، مؤكدًا الاتفاق على جميع الخدمات التي تكفل لحجاج جمهورية بوركينا فاسو القدوم إلى المملكة لأداء فريضة الحج وتقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم.

من جهته قدم وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو شكره وتقديره لكل الجهات العاملة في خدمة الحجاج، وقال بأن جمهورية بوركينا فاسو متفقة على جميع بنود الاتفاقية منوها بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.