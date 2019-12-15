شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تشرع في اعتماد «الطائف» مدينة صحية والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت محافظة الطائف، اليوم، وفداً من منظمة الصحة العالمية ترأسه الخبيرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط الدكتورة سمر الفقي، والمشرف العام لبرنامج المدن الصحية الدكتور محمد خاشقجي ، ومستشار وزارة الصحة العمانية الدكتور نزار الفكي، وفريق البرنامج بالمملكة، لمتابعة ومناقشة معايير اعتماد الطائف كمدينة صحية.

واستهل الوفد جولتهم بلقاء محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية في الطائف سعد بن مقبل الميموني، أشار فيه إلى أن اعتماد الطائف كمدينة صحية سيتحقق بتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وبصورة تكاملية بين مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، وبهمة وعزيمة أبناء وبنات المحافظة، مؤكداً حرص الجميع على جعل الطائف مدينة صحية ومثال للمدن الصحية بما يقدمه أبناؤها.

تلا ذلك اللقاء، زار الوفد مقر برنامج المدن الصحية في المحافظة، ثم مدرسة ابن قدامة المتوسطة، التي اطلع فيها الوفد على المبادرات والبرامج التطويرية التي نفذت للطلاب والطالبات وأسرهم، في حين دشنت الدكتورة الفقي في المدرسة برنامج رسائل التوعية يعنى بأولياء أمور، كان قد عكفت على إعداده إدارة المدرسة.

واستكمل الوفد برنامج زياراته بجولة في منطقة سوق البلد التاريخية، التي احتضنت فعاليات خاصة بهذه المناسبة، أهمها عرض بأهم إنجازات الفرق التطوعية والبرامج التوعوية الرامية لتحقيق الهدف الرئيس، المتمثل في تنصيب الطائف مدينة صحية.