شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية في «سوق الحب» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

• صاحب مبادرة تغطية الأكشاك يروي تفاصيلها لـ«اليوم»

في لفتة إنسانية طيبة، بادر صاحب محال المجوهرات الموجودة بسوق الحب، أحمد الناصر بتغطية الأكشاك وبسطات المشاركين في فعاليات أيام سوق الحب المقامة في مدينة الدمام.

وقال «الناصر» لـ«اليوم»، إن ما دعاه للمبادرة، الواجب تجاه كبار السن والأسر المنتجة المشاركة في الفعاليات، مؤكدًا أنها دعمًا منه لمحاولة منع مياه الأمطار من الوصول لبضائعهم.

وأضاف «الناصر» أن مبادرته قُوبلت بإستحسان من الناس، مشيرًا إلى أن جميع التجار وأصحاب المحال في سوق الحب يقدمون الدعم لانجاح هذه الفعالية، وقدم شكره لأمانة المنطقة الشرقية على إقامة هذه الفعالية.