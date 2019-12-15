شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يمنح صلاحية تعليق الدارسة للمدارس والان نبدء بالتفاصيل
وتابع: "أيضا في حال صعوبة حضور طلاب المدرسة بسبب تجمع المياه داخل أو حول المدارس أو أي أضرار أخرى قد تنجم، وتشكل خطورة على الطلاب، والموظفين على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها".
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الشرقية» يمنح صلاحية تعليق الدارسة للمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.