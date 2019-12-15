شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يمنح صلاحية تعليق الدارسة للمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تعليق الدراسة بالمدارس، غدًا الإثنين، متروك لتقييم قادة وقائدات المدارس، بالتنسيق مع مدير المكتب، وذلك في حال تطلب الأمر لذلك حسب الحالة المطرية من مكان إلى آخر.

وتابع: "أيضا في حال صعوبة حضور طلاب المدرسة بسبب تجمع المياه داخل أو حول المدارس أو أي أضرار أخرى قد تنجم، وتشكل خطورة على الطلاب، والموظفين على أن يتم الإشعار بالتعليق عن طريق المدارس نفسها".