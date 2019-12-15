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الأمطار تعلق الدراسة في الخبر.. غدًا

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قرر مكتب تعليم الخبر، تعليق الدراسة، غدًا الإثنين، في جميع المدارس للطلاب والطالبات مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة.

وقال مدير مكتب تعليم الخبر د. بدر القحطاني عبر "تويتر": "بناءً على تقارير هيئة الأرصاد ونظراً لهطول الأمطار، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة يوم غد الإثنين في جميع المدارس للطلاب والطالبات مع أهمية تواجد جميع منسوبي المدرسة لاستكمال الاستعداد للاختبارات".

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