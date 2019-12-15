فيديوجراف.. صدارة النصر الأبرز في حصاد الجولة الـ11 من الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على 7 من 8 مباريات بالجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، مع تبقي لقاء مؤجل بين الهلال والأهلي، الذي تأجل لمشاركة "الزعيم" في كأس العالم للأندية.
وحقق فريق النصر فوزاً مهماً وصعباً 2-1 على التعاون، ليرتقي لصدارة ترتيب فرق الدوري برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي تتبقى له مباراتان.
وسقط الاتحاد بالخسارة 1-2 أمام الفيصلي، لتكون المرة الثالثة على التوالي التي يسقط فيها الاتحاد ضد الفيصلي في دوري المحترفين.
وشهدت الجولة تسجيل 24 هدفا في 7 مباريات، حيث كان أقوى هجوم لفريق الرائد بفوزه الصعب 4-3 على الشباب.
وتم إشهار 29 بطاقة ملونة، منها 27 بطاقة صفراء وبطاقتان حمراوان، واحتساب ركلة جزاء وحيدة.
"العين الرياضية" تبرز أهم حقائق الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين عبر الفيديوجراف التالي.
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