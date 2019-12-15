مالديني يحبط جماهير ميلان بشأن إبراهيموفيتش

أحبط باولو مالديني، المدير الرياضي لميلان الإيطالي، جماهير الفريق بشأن التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعدما أقر بصعوبة ذلك في الفترة المقبلة.



وأفادت تقارير صحفية باهتمام عدة أندية إيطالية بضم صاحب الـ38 عاما، أبرزها ميلان، خاصة أن إبراهيموفيتش لمّح في تصريحات سابقة لاقترابه من العودة للعب في نادٍ يريد استعادة أمجاده في "الكالتشيو".

وقال مالديني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "إبراهيموفيتش بالتأكيد خيار لنا، ونحن مستمرون في الحديث حول ذلك، لكن هناك خيارات أخرى أيضا".

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وأضاف: "كلما مر الوقت يصبح الأمر أكثر صعوبة، فهو لم يلعب منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذلك أصبح الوضع صعبا".

وأتم: "نحن منفتحون على جميع اللاعبين الموهوبين".

وينتهي تعاقد المهاجم السويدي مع فريقه الأمريكي بنهاية الشهر الحالي، وهو ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُذكر أن صاحب الـ38 عاما لعب لـ"الروسونيري" بين عامي 2010 و2012، وخاض معه 85 مباراة، سجل خلالها 56 هدفا، وفاز معه بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011.

