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وفاة شخص إثر حريق في سكن عمال بـ #الليث

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2019-12-15

وفاة شخص إثر حريق في سكن عمال بـ #الليث

المدني باشر الحريق لإخماده

متابعات الخليج 365 - الليث

أخمد الدفاع المدني في الليث، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في سكن عمال داخل فناء أستخدم في نشاط مواد البناء.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث نتج عنه وفاة شخص، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

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