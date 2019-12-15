وفاة شخص إثر حريق في سكن عمال بـ #الليث

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - الليث

أخمد الدفاع المدني في الليث، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في سكن عمال داخل فناء أستخدم في نشاط مواد البناء.

Advertisements

وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أن الحادث نتج عنه وفاة شخص، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.

شارك الخبر







