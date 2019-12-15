شكرا لقرائتكم طقس غير مستقر غدًا وأمطار على 12 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 طقس غير مستقر غدًا وأمطار على 12 منطقة تكوّن ضباب خلال ساعات الليل والصباح متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مناطق القصيم وتبوك وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها وجنوب غربها. شارك الخبر







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