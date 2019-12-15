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النيابة توجه بالقبض على أشخاص أساؤوا للقيم الدينية والآداب
استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت النيابة العامة بالقبض على المسيئين للقيم الدينية والآداب العامة، الذين ظهروا في مقطع فيديو، وذلك استنادًا للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة: إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها، وتصوير ذلك وإنتاجه وتخزينه وإرساله عبر وسائل التقنية الحديثة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض على المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، بحسب عكاظ.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما ينطوي على المساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
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