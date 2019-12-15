«الأعمال والتكنولوجيا» تطلق «بيان» لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا مبادرة «بيان» ضمن برنامج «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» وملتقى مكة الثقافي لعام 1441. أطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا مبادرة «بيان» ضمن برنامج «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» وملتقى مكة الثقافي لعام 1441. وبدأت أكاديمية جامعة الأعمال والتكنولوجيا لتعليم اللغات بتقديم الدورات كأحد البرامج التي تقدمها لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التي ستعتمد تعليمها ضمن اللغات الأخرى في خطتها المستقبلية. وتستهدف «بيان» أكبر شريحة مجتمعية ممن لا يتحدثون اللغة العربية، وتسعى الأكاديمية لعمل شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص خلال مراحل تنفيذ المبادرة وتطورها.



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